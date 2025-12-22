Haberler

Elazığ'da 261 asayiş olayında 342 şahıs yakalandı

Elazığ'da 261 asayiş olayında 342 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Elazığ'da son hafta içerisinde meydana gelen 261 asayiş olayı sonucunda 342 şüpheli yakalanırken, 33 kişi tutuklandı. Ayrıca yapılan denetimlerde birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 261 asayiş olayında, 342 şüpheli yakalanırken 33 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 14-21 Aralık 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 261 olayda 342 şüpheli yakalanırken, 33 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 58 bin 420 şahıs ve 24 bin 29 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 3 bin 324'üne cezai işlem uygulanırken 158 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 27 adet trafik kazasında 36 kişinin yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmalarda; 11 adet tabanca, 4 adet tüfek, 129 adet fişek/kartuş, 24 adet mühimmat, 3 adet kesici alet, 21,45 gram esrar, 101,8 gram kubar esrar, 9,40 gram metamfetamin, 3 gram bonzai hammaddesi, 423,75 gram bonzai, 184 adet sentetik ecza ve ecstasy, 288 gram kannabinoit, 35,76 gram kokain, 500 gram skunk, çalıntı olarak 1 adet otomobil, kaçak olarak ise 24 adet cep telefonu, 3 adet emtia, 2 adet dedektör ve 2 adet muhtelif kazı malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

