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Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü

Elazığ'da çıkan arazi yangını söndürüldü
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Elazığ'ın Mollakendi beldesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.

Elazığ'da çıkan arazi yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Mollakendi beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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