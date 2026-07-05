Elazığ'da çiçek hırsızı kameraya yakalandı

Elazığ'da bir şahsın, apartman içerisindeki dairenin önünde bulunan çiçeği çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın içine giren kimliği tespit edilemeyen şahıs, bir dairenin önünde bulunan çiçeği alarak binadan hızla uzaklaştı. O anlar ise bina içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı