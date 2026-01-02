Elazığ'da teras katında yangın

Elazığ'da 5 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Elazığ'ın Yeni Mahalle Şair Rahmi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ