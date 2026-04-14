Elazığ'da haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Elazığ'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, ekipler tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Sürsürü Mahallesi 16537'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan 47 yaşındaki Burhan Çakar'dan haber alamayan yakınları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polisler eşliğinde girdiğin evin içerisinde Çakar'ı hareketsiz gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

