Yeni yılın ilk saatlerinde polis ekiplerinden denetim
Elazığ'da 2026 yılına girerken trafik ekipleri kış lastiği, ehliyet, alkol ve emniyet kemeri kontrolleri yaparak sürücülerin yeni yılını kutladı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme sağladı.
Elazığ'da 2026'nın ilk saatlerinde trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Elazığ'da 2026 yılına girerken şehrin birçok noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından uygulama yapıldı. Kış lastiği, evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapan ekipler, sürücülerin yeni yılını kutlayarak trafik kuralları hakkında bilgiler verdi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa