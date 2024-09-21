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Elazığ'da 16 Yaşındaki Çocuk Karbonmonoksit Zehirlenmesinden Hayatını Kaybetti

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Elazığ'ın Palu ilçesinde doğal gazı açık bırakan 16 yaşındaki Can Erkinç Y., sabah saatlerinde ölü bulundu. Yapılan incelemede karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Palu ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde banyo yapan Can Erkinç Y., doğal gazı açtı. Banyodan çıktıktan sonra gazı kapatmayan Can Erkinç Y., yatağına geçip uyumaya başladı. Sabah saatlerinde Can Erkinç Y., amcası M.Y. ve dedesi A.Y.'ye ulaşamayan yakınları eve geldi. Evdekileri hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Can Erkinç Y.'nin karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. M.Y. ve A.Y.'nin Elazığ'daki hastanelere sevk edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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