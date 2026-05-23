Araç yüksek gerilim direğine çarptı: 4 yaralı

Elazığ-Bingöl kara yolunda kontrolden çıkan aracın yüksek gerilim direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Yazıbaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CCC 623 plakalı SUV araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yüksek gerilim direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı