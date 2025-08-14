Elazığ-Bingöl Karayolu'nda Feci Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda Feci Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü yaşamını yitirirken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Bingöl'e gitmekte olan İzzet Öcal idaresindeki 44 ACL 309 plakalı soğuk et yüklü tır, aynı istikamette ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kolluk kuvvetleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu belediye önünde böyle protesto edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum

Özel'in gündemi sarsan iddiasına Bakan Tunç'tan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.