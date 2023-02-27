Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinden hayatta tutan 'dokunuş' 3. Sayfa Haberleri Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve enkaz altında kalan baba ile kızı, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu sağ kurtarıldı. Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve enkaz altında kalan baba ile kızı, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu sağ kurtarıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtfaiye ekiplerimiz Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte bugün meydana gelen depremde enkaz altında kalan baba ve kızı sağ salim çıkarttılar. Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şahin Şerifoğulları Elazığ Belediyesi Malatya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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