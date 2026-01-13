İsrail askeri kıyafetli 3 kişi El Halil'de Filistinli kuyumcuyu soydu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Şeria'daki El Halil şehri yakınlarındaki Dahariye kasabasında kendilerini İsrail askeri olarak tanıtan silahlı ve yüzü maskeli 3 şüphelinin Filistinli bir işletmeciye ait kuyumcu dükkanını soyduktan sonra gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki El Halil şehri yakınlarındaki Dahariye kasabasında kendilerini İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri olarak tanıtan 3 kişi, Filistinli bir işletmecinin kuyumcu dükkanını soydu. Olay yerine İsrail plakalı bir araçla gelen, IDF üniforması giyen, silahlı ve yüzü maskeli 3 şüphelinin görüntüleri kameralara yansıdı. Şüpheliler, soygunun ardından olay yerinden hızla kaçtı. IDF, şüphelilerin İsrail askeri olmadığına yönelik açıklama yaparken, şahıslar için insan avı başlatıldığını bildirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından hava desteği ve çok sayıda güvenlik unsurunun katılımıyla gerçekleştirilen kovalamaca sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polis, zanlıların güneydeki Bedevi yerleşim bölgelerinde yakalandığını bildirirken IDF, olayda 1 Filistinli ile 2 İsrail vatandaşının gözaltına aldığını ve çeşitli silahlara el koyduğu açıkladı. İsrail basını da Filistin Yönetimi güvenlik güçlerinin soygunun muhtemel azmettiricisi dahil olmak üzere bazı kişileri gözaltına aldığını yazdı. - EL HALİL