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El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu

El freni çekilmeyen otomobil, çatıya uçtu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek, yolun altındaki binanın çatısına uçtu.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek, yolun altındaki binanın çatısına uçtu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Türkmen Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde park halinde olan bir otomobil, iddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması üzerinde bir anda geriye doğru hareket etmeye başladı. Geriye doğru hareket eden otomobil çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, yolun altındaki binanın çatısına uçtu. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ilginç kazada şans eseri yaralanan olmadı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkmen Mahallesi Kuşadası Aydın 3. Sayfa Haberler

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