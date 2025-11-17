Ekvador'da Otobüs Kazası: 21 Ölü, 40 Yaralı

Ekvador'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.

Ekvador'un Simiatug kentinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer, otobüsün Simiatug ve Ambato şehirleri arasında yolda kontrolden çıkarak, 150 metre yükseklikten yuvarlandığını ifade etti. Yetkililer, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı. - QUITO