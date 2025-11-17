Haberler

Ekvador'da Otobüs Kazası: 21 Ölü, 40 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekvador'un Simiatug kentinde meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü, Simiatug ve Ambato şehirleri arasında kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Ekvador'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.

Ekvador'un Simiatug kentinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Yetkililer, otobüsün Simiatug ve Ambato şehirleri arasında yolda kontrolden çıkarak, 150 metre yükseklikten yuvarlandığını ifade etti. Yetkililer, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 40 kişinin de yaralandığını açıkladı. - QUITO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.