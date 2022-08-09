Haber : Ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

 - Güncelleme:
Ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ehliyetsiz sürücünün ölüme neden olduğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza; Erbaa Sanayi sitesi kavşağında dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Yavuz Pancarcı, M.O.Ö. (17) idaresindeki 34 GK 7679 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Pancarcı, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs kavşakta aracın çarpması ile savrularak yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı. 17 yaşındaki sürücünün polis merkezinde ifade işlemlerinin devam ettiği, yengesini hastaneye götürdükten sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat Erbaa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title