Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil Yağmur'u hayattan kopardı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisine 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Veysel Karani Caddesi'nde 17 yaşındaki K.C.'nin kullandığı 46 VK 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yağmur Yıldız'a çarptı. Ağır yaralanan küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Yağmur Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızlarının acı haberini alan aile fertleri, gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın cansız bedeni, ön otopsinin ardından aileye teslim edildi. SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ! Sürücünün ehliyetinin olmadığı bildirilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Haberler

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