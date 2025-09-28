Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçamadı
Bartın'da devriye gezen polis ekibini gören ehliyetsiz sürücü hızla kaçmaya çalıştı, ancak kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı ve para cezası kesildi.
Bartın'da polisi görünce kaçan sürücü, kovalamaca ile yakalandı. Kaçan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı
Bartın'da seyir eden B.C. idaresindeki 74 DM 553 plakalı otomobil, Asma Köprüsü yakınlarında devriye atan polis ekibini görünce hızını arttırarak, kaçmaya başladı. Polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Polis araçları tarafından kıskaca alına sürücü kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Yasal işsem başlatılan sürücü hakkında para cezası kesildiği öğrenildi. - BARTIN
