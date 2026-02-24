Haberler

Ordu'da 3 motosiklete 128 bin 814 liralık ceza

Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde gece bekçilerinin denetiminde durdurulan 3 motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz ve tescilsiz araç kullanmaktan toplamda 128 bin 814 TL ceza kesildi. Motosikletler yediemin otoparkına çekildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece bekçilerinin denetimine takılan 3 motosiklet sürücüsüne, "ehliyetsiz ve tescilsiz araç kullanmaktan" toplamda 128 bin 814 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Ünye'nin Gölevi Mahallesi Batıpark Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, park içerisinde devriye gezdikleri sırada şüpheli gördükleri 3 motosikleti durdurdu. Bekçiler tarafından yapılan ilk incelemede, durdurulan her üç sürücünün de ehliyetsiz olduğu, ayrıca motosikletlerden birinin tescilsiz (plakasız) olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan detaylı inceleme sonucunda; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 3 sürücüye toplamda 128 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ardından motosikletler, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi. - ORDU

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Yalova'da baba ile 14 aylık bebeğin darbedildiği görüntüler ortaya çıktı

Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

İnşaat işçisi 'Beni dolandırdı' dedi, Elçin Sangu'dan iddialara belgelerle yanıt geldi

Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Gülseren Ceylan, Instagram'da abonelik sistemini aktif etti

Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok

