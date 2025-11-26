Haberler

Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde e-sınavla yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar 15 Temmuz Şehit Erdem Diker İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde gerçekleşecek olan ehliyet e-sınavına girmeye hazırlanan A.K.'nin üzerinde yapılan kontrolde kopya düzeneği olduğu belirlendi. Şahsın üzerinde 1 adet gizli kamera, 1 adet mikrofon, kulaklık verici ve internet sağlayıcı bulundu.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.K.'yi sınav salonuna girmeden suçüstü yakalayarak, hakkında işlem yaptı. Şüpheli hakkında Niksar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - TOKAT

