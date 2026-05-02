Egzoz cezasına öfke: sürücü aracını yumrukladı

Trafik denetimlerinde egzoz sisteminde teknik değişiklik tespit edilen bir sürücüye cezai işlem uygulanırken, sürücü verilen cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan incelemelerde mevzuata aykırı egzoz değişikliği olduğu belirlendi. Sürücüye idari para cezası uygulanırken aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceği bildirildi.

Cezayı duyan sürücü ise öfkesine hakim olamayarak aracının camını kırdı, ardından yumruklayarak zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, sürücünün agresif tavırları kısa süreli gerginliğe neden oldu. - İSTANBUL

