Eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı.

Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana gelen olayda; alkollü mekanda bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında mekana geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu (23), vücudunun değişik bölgelerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. İki grup arasında çıkan silahı kavgada G.Ç., Y.D., T.Ç., M.K., T.E., A.Ç. ve M.Ö. ise yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, işletme sahibi Y.D. ile T.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan eğlence mekanında çıkan kavgada hayatını kaybeden genç ise Bağbaşı Mezarlığına defnedildi. - DENİZLİ