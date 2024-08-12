Eğitim Uçağının Pilotlarının İsimleri Belli Oldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde motor arızası nedeniyle sert iniş yapan eğitim uçağının pilotlarının isimleri belli oldu.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanından kalkış yapan özel eğitim uçağının bir süre sonra havadayken motoru arızalandı. Zorunlu iniş yapan pilot, Ezine ilçesinde kırsal bölgedeki bir buğday tarlasına sert iniş yaptı. Özel eğitim uçağındaki pilotların, Öğretmen Pilot Faruk Türkmen ve Öğrenci Pilot Burak Genç olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE