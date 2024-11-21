Eğirdir'de Pazara Giden Yaşlı Kadın Yolda Düşerek Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, eşiyle birlikte halk pazarına gitmek isteyen yaşlı kadın, ayağının takılması sonucu yere düşerek yaralandı. Yaralanan yaşlı kadının acı çektiği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, saat 10.45 sıralarında pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin D. ile birlikte pazara gitmekte olan Ummuhan D., düz yolda yürürken ayağının takılması sonucu yere düştü. Yere düştükten sonra "Bacağım çok acıyor" diyerek yardım isteyen kadının çığlıklarına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir vatandaş, kadının daha rahat etmesi için montunu çıkararak başının altına yastık yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ISPARTA