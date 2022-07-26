Ege'deki yat yarışına tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunu Türk Sahil Güvenlik botu kovaladı Ege'de düzenlenen açık deniz yat yarışmasına katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsuru, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından önleme manevraları ile bölgeden uzaklaştırıldı. Ege'de düzenlenen açık deniz yat yarışmasına katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsuru, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından önleme manevraları ile bölgeden uzaklaştırıldı. Ege Denizi'nde Bulamaç Adası'nın 3.8 deniz mili (yaklaşık 7 kilometre) güneybatısında 25 Temmuz tarihinde düzenlenen Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışına katılan bir tekneye Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taciz teşebbüsünde bulunuldu. Bölgenin güvenliğini sağlayan Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsuru önleme manevraları ile engelleyerek bölgeden uzaklaştırdı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ege'deki yat yarışına tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunu Türk Sahil Güvenlik botu kovaladı - Haberler

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