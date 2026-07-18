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Karabük'te örtü yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'te örtü yangını büyümeden söndürüldü
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Saraycık köyünde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak yaptığı müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilirken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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