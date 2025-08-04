Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde boş bir arazide çıkan anız yangını, hızlı müdahaleler sayesinde yerleşim yerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde boş arazide çıkan anız yangını, yerleşim yerine ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Osmanlar köyünde meydana geldi. Boş bir tarlada yakılan anız, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, yerleşim yerine ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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