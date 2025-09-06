Eflani'de Aniden Bastıran Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 3 aydır kuraklıkla mücadele eden ilçede aniden bastıran sağanak sonrası bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Yağış nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kurak geçen yaz aylarının ardından gelen yağmur, çiftçiler başta olmak üzere ilçe halkını sevindirdi. - KARABÜK