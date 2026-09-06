Edremit'te Yangın: 5 İş Yeri Hasar Gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi'nde bir iş yerinde başlayan ve çevredeki dükkanlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 araç ve 16 personelle müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 5 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Yolören Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki dükkanlara da sirayet etti. Yükselen duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 8 araç ve 16 personelle müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangın neticesinde 5 ayrı iş yerinde maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı