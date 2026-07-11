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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'da trafik kazası: 2 yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün gece Edremit Gebze Su Sporları Merkezi önünde meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 72 ABA 037 Hyundai Accent markam otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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