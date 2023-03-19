Edremit'te oto fareleri kıskıvrak yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde oto fareleri polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde otodan hırsızlık olayı yaşanması sonucu harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sıkı takipleri sonucu şüphelilerin Kadir Z. (21) ve Sinan Ö. (19) olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyerek gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçtan çalınan müzik sistemi ise araç sahibi İ.Y.B.'ye teslim edildi. - BALIKESİR