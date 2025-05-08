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Edremit'te Hurdacıya Tüfekle Saldırı: Zanlı Yakalandı

Edremit'te Hurdacıya Tüfekle Saldırı: Zanlı Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu bir hurdacı tüfekle vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı, polisin takibiyle kısa sürede yakalandı.

Edremit'te hurdacıyı tüfekle vuran kişi böyle kaçtı

Olay sonrası tüfekle kaçan kişinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sonucunda bir hurdacı, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, zanlı polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Olayın gerçekleştiği kişinin güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Hamidiye Mahallesi 1544 Sokak'ta hurdacılık yapılan iş yerinde meydana geldi. Alacak verecek meselesinden kaynaklanan tartışma sonrası iş yerinden ayrılan Ç.Y., yaklaşık yarım saat sonra geri dönerek yanında getirdiği tüfekle K.P.'ye kurşun yağdırdı. Yaralı, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay sonrası kaçan şüphelinin kaçışı ise, güvenlik kamerasına anbean böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TERZİOĞLU - 3.Sayfa
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