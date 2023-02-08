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Edremit Belediyesi ekipleri bir anneyi ve bir çocuğu daha kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Edremit Belediyesi ekipleri bir anneyi ve bir çocuğu daha kurtardı

Van'ın Edremit Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'da gerçekleştirdiği çalışmalarda bir anneyi ve bir çocuğu daha kurtarırken bir çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkarttı.

Van'ın Edremit Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'da gerçekleştirdiği çalışmalarda bir anneyi ve bir çocuğu daha kurtarırken bir çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkarttı.

Depremden hemen sonra Malatya'ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD yetkililerinin koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak enkazdan Suriyeli Abdul Muhaimen Alsheikh (5) 33 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Aynı enkazda yürütülen çalışmalarda Walaa Al Sheikh (28) isimli kadın da sağ olarak çıkarılırken, 4 yaşındaki oğlu Ayman Muhammed Alsheikh'in ise cansız bedeni bulundu.

Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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