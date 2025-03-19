Edirne Sınır Kapısı'nda 17 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçiş hazırlığındaki bir otomobile yapılan detaylı incelemede, toplam 17 kilo 572 gram esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan geçiş hazırlığındaki otomobilin radyatör ve tampon boşluklarına zulalanan 17 kilo 572 gram esrar Bulgaristan sınır görevlilerince ele geçirildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giden Bulgaristan vatandaşı D.M.'nin kullandığı araç gümrük memurlarınca detaylı incelemeye alındı. Otomobilin sökülen ön tampon, radyatörü ve arka tamponlarında toplam 15 paket içerisinde vakumlu kuru halde esrar bulundu. Saha reaksiyon testi uygulanması sonrası paketlerdeki maddenin toplam brüt ağırlığının 17 kilo 572 gram olduğu ve esrar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa