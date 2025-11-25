Haberler

Edirne'nin Kurtuluş Töreninde İzdiham

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen törende vatandaşlara yapılan sıvı yağ ve yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Dağıtım sırasında bazı vatandaşlar kavga ederken, polis ekipleri güvenliği sağlamak için müdahale etti.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen törende vatandaşlara sıvı yağ ve yiyecek dağıtımı esnasında izdiham yaşandı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı kentte coşkuyla kutlandı. Törende halk oyunları gösterilerinin ardından kortej geçişi düzenlendi. Esnafın geçişi sırasında ise vatandaşlara araçlardan badem ezmesi, süpürge, şekerleme ve 1 litrelik sıvı yağ dağıtıldı. Kamyonlardan dağıtılan ürünleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarışırken, bir vatandaş ise metrelerce sürüklenerek yere düştü. Yağ alabilmek için bazı vatandaşlar ise birbirleriyle kavga etti. Yaşanan izdiham üzerine polis ekipleri devreye girdi. Çevre güvenliği alan polisler, ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşları kaldırıma çıkardı. - EDİRNE

Haberler.com
