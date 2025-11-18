Edirne İpsala'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Edirne'nin İpsala ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yüksek faizle borç para verdikleri iddia edilen C.Ö., R.K. ve R.A. isimli şüpheliler, İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli evrak ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan üç kişi hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE