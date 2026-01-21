Haberler

Edirne'de tır bariyerlere çarptı

Edirne-Havsa yolunda meydana gelen trafik kazasında, 16 ton dolmalık biber yüklü tır bariyerlere çarparak durdu. Kazada maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Edirne- Havsa yolunda meydana gelen trafik kazasında 16 ton dolmalık biber yüklü tır bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Edirne-Havsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N. idaresindeki 31 AGM 572 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada tırda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Kaza yapan tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
