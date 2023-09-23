Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde Uyuşturucu Madde Bulunan Kişi Tutuklandı
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İ.K'nın evinde yapılan aramada 1 kilo 194 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra Emniyet'e götürülen İ.K, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.
Edirne'de düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Süloğlu ilçesinde İ.K'nın adresinde arama yaptı.
Evinde 1 kilo 194 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifade veren zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa