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Edirne’de traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Edirne’de traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
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Edirne’nin Üyüklütatar köyünde devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Raşit Taşkın idaresindeki traktör, tarlada kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ve yanında bulunan eşi, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından devrilen traktörün altından çıkarılan Raşit Taşkın ve eşi Fatma Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

yahu düm düz arazide nasıl devrilmiş bu traktör.!?

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