Edirne'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin Esetçe Kavşağı'nda çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden A.Y. yönetimindeki 34 FAH 821 plakalı otomobil ile Esetçe Beldesi istikametinden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.C.T. yönetimindeki 22 AAS 379 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüleri A.Y. ve M.C.T. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
