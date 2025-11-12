Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Keşan istikametinde giden H.K. yönetimindeki 34 EJT 440 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Takla atan otomobil ters döndü. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (9) ve F.K. (39) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.K. ve F.K. olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE