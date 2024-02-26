Edirne'de Tır Kazası: Bir Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede oğlu Hakan Elatan'ı kaybeden Enver Elatan (76), aynı gün ana yoldan yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; İstanbul istikametinden Gelibolu istikametine giden S.E. yönetimindeki 33 HU 362 plakalı tır, Sanayi Kavşağı üst geçidinden geçtikten sonra ana yoldan karşıya geçmek isteyen Enver Elatan'a (76) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enver Elatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekibinin kaza yerinde yaptıkları incelemelerin ardından, Elatan'ın cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Aynı gün oğlunu kaybetti

Enver Elatan'ın, kazadan birkaç saat önce oğlu Dr. Hakan Elatan'ın da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba ve oğlunun cenazesi, öğle vakti Yeni Camii'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - EDİRNE