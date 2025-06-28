Edirne'de Tefecilik Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve imzalı senetler ele geçirildi. Şüpheli E.G. tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve imzalı senetler ele geçirildi. 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli E.G. ile birlikte toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve çok sayıda senet ele geçirildi.
Şüpheli E.G. hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, tarih, vade ve ödeme miktarı boş bırakılmış ancak imzalı senetlerle tefecilik yaptığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde de şüpheli para hareketleri belirlenen E.G. hakkında, şikayetçi 5 mağdurun da ifadesi alındı.
KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan E.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE