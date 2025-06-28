Edirne'de Tefecilik Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de Tefecilik Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve imzalı senetler ele geçirildi. Şüpheli E.G. tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve imzalı senetler ele geçirildi. 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli E.G. ile birlikte toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Şüpheli E.G. hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, tarih, vade ve ödeme miktarı boş bırakılmış ancak imzalı senetlerle tefecilik yaptığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde de şüpheli para hareketleri belirlenen E.G. hakkında, şikayetçi 5 mağdurun da ifadesi alındı.

KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan E.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.