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Edirne'de polis ve jandarma ortak uygulama gerçekleştirdi

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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çerçevesinde ortak uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada araç sürücülerine ve araçlarda bulunan kişilere GBT sorgulaması yapıldı ve trafik cezaları kesildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri ortak uygulamaya imza attı.

Süloğlu İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele çerçevesinde şok uygulama gerçekleştirdi. Araçların tek tek durdurulduğu uygulamada, araç sürücülerine ve araçlarda bulunan kişilere GBT sorgulaması yapıldı.

Trafik ve asayiş yönünden yapılan denetimde, sürücülere çeşitli suçlardan trafik cezası kesildi. Uygulamada, göçmen kaçakçılığı ve asayiş yönünden herhangi bir suç ve suç unsuru tespit edilmezken, sürücülere hız sınırına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Süloğlu 3-sayfa trafik Göçmen edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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