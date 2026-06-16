Haberler

Edirne'de polis ekiplerinden trafik ve asayiş denetimi

Edirne'de polis ekiplerinden trafik ve asayiş denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik ve asayiş denetimlerinde çok sayıda araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı, alkollü ve evrak eksikliği olan sürücülere yasal işlem yapıldı.

Edirne'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanırken, alkol sınırını aşan ve evrak eksikliği bulunan sürücülere de işlem yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi, alkol testleri yapıldı.

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere idari para cezası uygulanırken, alkollü olduğu tespit edilen ve araç evraklarında eksiklik bulunan sürücüler hakkında da yasal işlem yapıldı.

Polis ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ve asayiş uygulamalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Trump, İran'ı ayağa kaldıracak şartı kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu '10 milyona aldım', eski sahibi '30 milyona sattım' dedi

"10 milyona aldım" dedi! Eski sahibi ise bambaşka bir rakam verdi
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Cesetler yola saçıldı, kadın sürücü şoka girdi
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı