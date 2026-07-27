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Keşan'da Takla Atan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Keşan'da Takla Atan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mecidiye köyü sahili istikametinden Erikli köyü sahiline giden Denizcan Erol (29) yönetimindeki 22 AEK 010 plakalı otomobil Mecidiye köyü sahili ile Erikli köyü sahili arasında bulunan köprünün yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü Erol ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sürücü Denizcan Erol, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Denizcan Erol'un cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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