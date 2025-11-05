Edirne'de Meriç Nehri'nde Ortak Devriye Başlatıldı

Edirne'de Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri'nde, polis ve jandarma zodyak botla ortak devriyeye başladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Enez Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Saros Körfezi'nin yanı sıra Meriç Nehri'nde de görev yapmaya başladı. Jandarma ekibiyle birlikte ortak devriye görevine başlayan ekipler, Meriç Nehri'nde zodyak botla denetim gerçekleştiriyor.

Yunanistan ile sınır oluşturan Meriç Nehri'nin hem şehir merkezinde kalan kısmında hem de sınır hattında devriye gerçekleştiren ekipler, asayiş yönünden sıkı denetim gerçekleştirmeye başladı.

Sınır hattında asayiş yönünden denetim gerçekleştiren ekipler, Meriç Nehri'nin şehir merkezinde kalan kısmında da tekne ve kayık turlarının düzenlendiği alanda devriye atarak güvenlik önlemi alıyor. - EDİRNE