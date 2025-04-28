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Edirne'de Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Edirne'de Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Edirne'de Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Edirne'de lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çıkan kavgada öğrencilerden biri, diğer öğrenciyi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırıda bulunan öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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