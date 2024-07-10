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Edirne'de Karavan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde meydana gelen karavan hırsızlığı olayının şüphelileri, yapılan teknik takip sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bağlı Kırcasalih beldesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen karavan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi, yapılan teknik takip sonucu yakalandı.

Uzunköprü ilçesi Kırcasalih beldesinde bir vatandaşımızın çiftliğinde bulunan karavanın çalınması olayıyla ilgili aranan şahısların yakalanmasına yönelik Uzunköprü JASAT dedektifleri tarafından titizlikle yürütülen araştırma ve takip sonucu, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan olayın faili T.S Tekirdağ'da saklandığı adreste, E.D. ve O.Ü isimli şahıslar ise Kırklareli'nde tespit edilen saklandıkları adreste yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırcasalih Uzunköprü Edirne 3.Sayfa Güncel Haberler

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