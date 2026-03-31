Sınırda kaçakçılık operasyonu: Minibüste silah ve mühimmat ele geçirildi

Edirne Kapıkule sınır kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu minibüsünde kaçak silah, mühimmat ve çok sayıda sigara ele geçirildi. Araç Bulgaristan'dan Hollanda'ya gitmek üzere gelmişti.

Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu minibüsünde kaçak silah, mühimmat ve çok sayıda sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Hollanda'ya gitmek üzere sınır kapısına gelen yabancı plakalı minibüs, risk analizi kapsamında şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındı. Bulgaristan vatandaşı bir sürücünün kullandığı araçta, Türk vatandaşı H.Y.'nin de yolcu olarak bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin "beyan edilecek bir şeyleri olmadığı" yönündeki ifadelerine rağmen yapılan kontrollerde, araçta gizlenmiş şekilde kaçak silah, mühimmat ve çok sayıda sigara bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE

İran savaşta 2. aşamaya geçiyor: ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran savaşta yeni aşamaya geçiyor: Yarından itibaren hepsini vuracağız
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal