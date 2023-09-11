Edirne'de Kaçak Göçmenin Cansız Bedeni Bulundu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, toprak yolda hareketsiz yatan bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek, yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çallıdere köyü kırsalında yürüyüşe çıkan kişi, toprak yolda hareketsiz yatan erkeği görünce, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.