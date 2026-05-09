Edirne'de "fal" bahanesiyle 257 bin TL'lik dolandırıcılık iddiası

Edirne'de G.G. isimli bir vatandaş, fal baktırmak için girdiği bir internet sitesinde dolandırıldığını ileri sürdü. Dolandırıcılara el fotoğrafı ve kimlik bilgileri vererek 257 bin 300 TL kaptıran G.G., durumu emniyete bildirdi.

Edirne'de yaşayan G.G. isimli vatandaş, internet üzerinden fal baktırmak isterken dolandırıldığını öne sürerek emniyete başvurdu.

İddiaya göre, başvurduğu internet sitesi üzerinden kendisiyle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçildi. Şikayetçi G.G.'den el fotoğrafı ve kimlik bilgileri istendiği, daha sonra ise kardeşi ve ailesine "musallat olunacağı" ve kötü olaylar yaşayacakları yönünde korkutucu ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Şahsa, bu durumdan korunması için sözde "korunma işlemi" yapılacağı söylenerek 257 bin 300 TL talep edildiği öğrenildi. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını fark eden G.G., Edirne Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
